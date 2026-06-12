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    Axios, citant une source : 4 avions américains ont décollé hier en Europe transportant les équipements logistiques pour la visite de JD Vance, en vue de la signature d’un accord potentiel avec l’Iran.

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      New York Times, citant des responsables européens : Washington prévoit de réduire le nombre d’avions et de navires de guerre affectés aux opérations de l’OTAN en Europe

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      Axios, citant une source américaine : Netanyahou a récemment contacté des proches de l’administration Trump pour tenter de recueillir des informations sur l’accord

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