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    Raids israéliens contre les localités de Kafra, Deir Ntar, Al-Bayyad, Majdel Zoun, ainsi que les environs de Kfartebnit, Choukine, Blat et les abords de Kfarhouna, au sud-Liban.

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