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    Sud-Liban : La Résistance islamique a revendiqué une opération via un drone d’attaque Ababil contre un positionnement ennemi israélien à l’intérieur d’un hôtel à Naqoura.

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      Entité sioniste : Trump a informé Netanyahu qu’il est temps de mettre fin à la guerre (Médias israéliens)

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      Sud-Liban : La Résistance islamique a revendiqué une opération via un drone d’attaque Ababil contre un positionnement ennemi israélien à l’intérieur d’un hôtel à Naqoura.

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      Sud-Liban : La Résistance islamique a revendiqué une opération via un drone d’attaque Ababil contre un char Merkava dans les périphéries sud-est de la localité Yohmor Chqif

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