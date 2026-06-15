Le président iranien Massoud Pezeshkian : Nous ne céderons pas à l’arrogance américaine, et nous avons répété cent fois que nous ne voulions pas fabriquer de bombe nucléaire.

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      L’Association des oulémas du Yémen : Nous saluons la victoire de la République islamique, qui a mis en échec les objectifs de l’ennemi sioniste et américain et a avorté le projet du « Grand Israël »

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