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    Secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG) : Nous saluons l’entente entre Washington et Téhéran et espérons qu’elle débouchera sur un accord pour résoudre les dossiers en suspens

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      Le président Berri salue le protocole d’accord entre Téhéran et Washington, lequel comprend une clause fondamentale sur l’arrêt de l’agression contre le Liban

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      Araghchi s’est entretenu par téléphone avec plusieurs de ses homologues concernant l’accord conclu, et a souligné la responsabilité des États-Unis dans la mise en œuvre des clauses du protocole d’accord, ainsi que la nécessité d’un arrêt total des agressions de l’entité sioniste contre le Liban

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      Médias israéliens : Des ministres du gouvernement Netanyahu estiment que Trump a échoué à dissocier le dossier iranien du dossier libanais

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