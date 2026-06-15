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L’Association des oulémas du Yémen : Nous saluons la victoire de la République islamique, qui a mis en échec les objectifs de l’ennemi sioniste et américain et a avorté le projet du « Grand Israël »
15-06-2026 12:34 PM
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