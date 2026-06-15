La France ferme des stands dans le pavillon israélien des industries militaires

La France a interdit l’exposition d’armes offensives israéliennes lors de l’édition 2026 du salon Eurosatory a indiqué son organisateur, Coges Events, indiquant avoir limité la présence des entreprises israéliennes « aux équipements et produits exclusivement liés à la défense aérienne et aux systèmes antimissiles balistiques ».

Des stands israéliens dédiés à l’armement et à la sécurité à Paris, ont été « fermés pour non-respect des conditions de participation fixées par les autorités françaises », a-t-il indiqué dans un communiqué transmis à l’AFP.

Charles Beaudouin, directeur de Coges Events a insique que « 12 stands ont dû être fermés ».

Plus de 30 entreprises israéliennes exposent à Eurosatory, parmi lesquelles les géants de l’armement Israel Aerospace Industries, Rafael et Elbit Systems.

Dans la nuit, les organisateurs ont restreint l’accès aux pavillons d’entreprises telles qu’Aeronautics et Controp, filiales de Rafael, ainsi que d’Orbit et de Smart Shooter, fabricant de systèmes de visée intelligents utilisés notamment pour intercepter les drones.

Contrairement à l’année dernière, au Salon international de l’aéronautique et de l’espace de Paris-Le Bourget, l’accès à leurs pavillons n’a pas été bloqué.

Alors que les stands de trois grands groupes de défense israéliens, dont Israel Aerospace Industries et Rafael, restaient ouverts lundi, aucun n’exposait de maquettes d’armes, contrairement aux exposants d’autres pays, a constaté un journaliste de l’AFP.

L’ambassadeur d’Israël en France a qualifié d’inacceptable le traitement réservé par les autorités françaises aux entreprises israéliennes.

« La France perd une part importante de ce marché international », a déclaré Joshua Zarka à l’AFP. « Et sa réaction consiste à se livrer à une concurrence inadéquate et, franchement, déloyale. »

Le ministère israélien de la Défense a diffusé lundi des images montrant, selon lui, la fermeture des pavillons des industries de sécurité israéliennes par la direction du salon Eurosatory de la défense et de la sécurité à Paris, à l’aide de planches de bois.

Les autorités françaises ont informé le ministère israélien de la Défense début juin qu’elles n’autoriseraient pas la présence d’un pavillon national israélien à l’exposition, qui se tient du 15 au 19 juin.

Elles ont également interdit la participation de représentants du gouvernement israélien, tout en autorisant les entreprises israéliennes à présenter uniquement des systèmes de défense aérienne et antimissile, à l’exclusion des armes et équipements offensifs.

Eurosatory est l’un des plus grands salons mondiaux de la défense et de la sécurité, qui se tient tous les deux ans à Paris, et plus de 2 600 exposants de différents pays sont attendus à son édition actuelle.

En 2024, la France a exclu 74 entreprises israéliennes de la participation au salon, ce qui constitue la deuxième mesure française relative à la participation israélienne à ce salon, dans un contexte de critiques internationales croissantes à l’égard de la guerre israélienne dans la bande de Gaza depuis octobre 2023.

Source : Divers