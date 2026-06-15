Signature du cadre d’accord entre l’Iran et les USA : Trump veut publier le texte vendredi

Le cadre d’accord entre les Etats-Unis et l’Iran a été signé de manière électronique par le président américain Donald Trump, son vice-président JD Vance, ainsi que le président du Parlement iranien et principal négociateur Mohammad Bagher Ghalibaf, a annoncé lundi un haut responsable américain.

« Le président voulait le signer personnellement, car il voulait montrer son (…) abnégation à trouver une issue favorable », a déclaré ce haut responsable à la presse, sous couvert d’anonymat.

Arrivé à Évian, en France, pour le sommet du G7, le président américain a indiqué que l’Iran avait accepté de ne pas posséder d’arme nucléaire et que c’était là le nœud du problème

Il a ajouté que le détroit d’Ormuz avait été « partiellement » ouvert, ajoutant que le détroit serait totalement ouvert vendredi prochain après la cérémonie de signature de l’accord. Mais les organisations de transport maritime et les syndicats de marins ont averti lundi qu’il était trop tôt pour reprendre en toute sécurité la navigation dans ce détroit.

Le président américain a confirmé que son vice-président, J.D. Vance, assistera à la cérémonie de signature vendredi prochain, soulignant qu’il souhaite publier le texte du mémorandum d’entente avec l’Iran « parce qu’il s’agit d’un document important et puissant, et nous le publierons bientôt ».

Trump a déclaré que l’allègement des sanctions contre l’Iran « dépendra de son comportement », ajoutant que le détroit d’Ormuz serait totalement libre de droits de passage « une fois les mines retirées ».

Pour sa part, Vance avait confirmé plus tôt lundi que l’accord avec l’Iran avait été signé électroniquement par toutes les parties et qu’une cérémonie de signature aurait lieu vendredi prochain.

Le vice-président américain a déclaré que l’administration américaine avait l’intention de publier cette semaine le texte intégral de l’accord de cessez-le-feu avec l’Iran, ajoutant : « Nous voulons que le peuple américain puisse le voir. »

Lors d’une interview avec CBS Mornings, Vance a ajouté : « Parfois, ces accords impliquent des protocoles diplomatiques et des aspects techniques qui doivent être réglés, mais nous prévoyons de publier le texte intégral cette semaine. »

Selon lui il existe des informations inexactes concernant le contenu de l’accord, soulignant que celui-ci, de manière générale « garantit que l’Iran ne possédera jamais d’arme nucléaire, tout en ouvrant le détroit d’Ormuz ».

Vance a déclaré que cela « tend la main à l’Iran et dit : Écoutez, si vous êtes disposés à respecter vos obligations, si vous êtes disposés à autoriser de véritables inspections de votre programme nucléaire, nous vous accueillerons à nouveau dans l’économie mondiale. »

Le vice-président américain a déclaré que l’Iran aurait « un avenir meilleur et plus prospère s’il remplit ses obligations en vertu de cet accord », notant que la levée du gel des avoirs financiers iraniens « est l’un des points que nous nous efforcerons de résoudre lors des discussions techniques qui suivront la signature officielle vendredi ».

Il a toutefois nié que le pouvoir iranien recevrait 24 milliards de dollars de fonds gelés s’il remplissait certains critères, affirmant que ce chiffre « n’apparaît dans aucun des textes ».

Vance a ajouté : « Nous avons dit que nous étions prêts à négocier la levée du gel des avoirs, mais ce qui est bien plus important, c’est la levée des sanctions sur leur économie, à condition qu’ils respectent leurs engagements à long terme concernant le programme nucléaire. »

Source : Divers