Araghchi : « Sans le retrait des forces israéliennes des territoires occupés au Liban, la fin de la guerre ne sera pas complète. »

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré ce mardi, lors d’une réunion avec les ambassadeurs et chargés d’affaires étrangers, que « le point important que je souhaite souligner est que, de notre point de vue, les deux parties à ce protocole (d’accord entre l’Iran et les USA) sont, d’une part, les États-Unis et « Israël », et d’autre part, l’Iran et le Hezbollah ».

Il a souligné dans ce contexte que « la fin de la guerre au Liban est une partie indissociable de la fin totale de la guerre, et la fin de la guerre inclut également la fin de l’occupation », signalant que « sans le retrait des forces israéliennes des territoires qu’elles ont occupés durant cette guerre, la fin de la guerre ne sera pas complète ».

Au cours de sa réunion, M. Araghchi a passé en revue les derniers développements en matière de politique étrangère, y compris le protocole d’accord signé à Islamabad entre l’Iran et les États-Unis pour mettre fin à la guerre, expliquant que « le nouveau cycle de négociations entre l’Iran et les États-Unis visant à parvenir à un accord final débutera vendredi », et indiquant qu’« après trois mois de négociations, nous avons réussi à clore la première phase ».

Dans ce cadre, M.Araghchi a précisé que « dans la première phase, l’événement le plus important sera l’annonce de la fin de la guerre. Conformément à la décision que nous avons prise, la fin de la guerre a été annoncée à compter du lundi matin, heure de Téhéran, après être parvenus à cet accord final, mais le début officiel de la mise en œuvre du protocole d’accord aura lieu vendredi », notant que « le jour de la signature du protocole d’accord, un nouveau cycle de négociations débutera pour parvenir à l’accord final ».

Le ministre iranien des Affaires étrangères a poursuivi en expliquant qu’« en raison des difficultés rencontrées pour parvenir à un terrain d’entente, et en raison des agressions américaines et des agressions de l’entité sioniste contre l’Iran, nous avons décidé de diviser les négociations en deux phases : dans la première phase, les questions relatives à la fin de la guerre, au détroit d’Ormuz, à la libération des fonds iraniens gelés et à la reconstruction ont été posées. Après cela, les négociations se poursuivront pendant 60 jours pour parvenir à un accord final, où le dossier nucléaire et la levée des sanctions seront examinés ».

Source : Médias