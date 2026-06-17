L’armée américaine entame la construction d’une «immense base» aux abords de Gaza pour superviser le plan de Trump

Alors que les pourparlers au Caire portent sur le désarmement du Hamas, Israël continue de tuer des centaines de Palestiniens en toute impunité et étend son contrôle sur la bande de Gaza malgré un prétendu cessez-le-feu.

L’armée américaine a entamé la construction d’une vaste base à Gaza afin de mettre en œuvre le plan du président américain Donald Trump visant à «prendre le contrôle» de la bande de Gaza, a rapporté Israel Hayom le 13 juin.

Cette base américaine, construite près de la base militaire israélienne de la colonie de Reim, servira à la fois de quartier général militaire et civil pour les organisations et les forces déployées dans la région dans le cadre du plan Trump.

En février 2025, Trump a proposé une «prise de contrôle» américaine de la bande de Gaza.

Ce plan prévoyait le déplacement forcé d’environ deux millions de Palestiniens vers les territoires voisins et la transformation de la bande de Gaza en un pôle d’affaires et de tourisme de haute technologie, que Trump présentait comme la «Riviera du Moyen-Orient».

«Les États-Unis prendront le contrôle de la bande de Gaza, et nous nous en occuperons». — président Donald J. Trump

La nouvelle base remplacera l’installation américaine de Kiryat Gat, en Israël, établie sous l’égide du Conseil pour la paix de Trump suite au «cessez-le-feu» d’octobre 2025.

Des représentants de plus de 24 pays composaient le personnel de ce quartier général multinational, chargé de superviser le cessez-le-feu et l’acheminement de l’aide humanitaire.

La base de Kiryat Gat devait également diriger les opérations d’une Force internationale de stabilisation (FIS) chargée d’assurer la sécurité à Gaza.

Cependant, Israël continue de restreindre sévèrement l’entrée de l’aide à Gaza, allant jusqu’à suspendre récemment tous les envois, alors même que la FIS n’est toujours pas constituée.

Après le déclenchement de la guerre contre l’Iran par les États-Unis et Israël le 28 février, la quasi-totalité du personnel a quitté Kiryat Gat.

Israel Hayom a noté que les plans de la nouvelle base américaine prévoient la construction d’une tour de commandement et de contrôle des forces sur le terrain.

L’armée américaine a déjà lancé des appels d’offres auprès d’entreprises privées, notamment pour la fourniture de structures mobiles destinées à loger le personnel et à servir de quartier général en attendant la construction de bâtiments permanents sur le site.

La nouvelle base accueillera également des troupes des Forces de sécurité israéliennes (FSI), si celles-ci sont créées.

Cinq pays ont déjà accepté d’envoyer des forces à Gaza : l’Indonésie, le Maroc, le Kazakhstan, le Kosovo et l’Albanie. Le Bangladesh, le Pakistan et l’Azerbaïdjan ont exprimé leur volonté de participer, mais sans engagement ferme.

Actuellement, aucun pays n’est disposé à envoyer de troupes, craignant que leurs forces ne soient chargées de désarmer la résistance palestinienne, et en raison du conflit israélo-américain en cours avec l’Iran.

La construction de la nouvelle base américaine est menée en étroite coordination avec le ministère israélien de la Défense. Les responsables militaires prévoient que la base sera construite et opérationnelle d’ici quelques mois.

Cette information intervient alors que les pourparlers se poursuivent entre le Hamas et Israël par l’intermédiaire de négociateurs au Caire.

Israël persiste à exiger le désarmement du Hamas avant de faire progresser le cessez-le-feu, tout en continuant de tuer des Palestiniens à Gaza en toute impunité et en étendant son occupation au lieu de se retirer du territoire conquis pendant le génocide.

Depuis le cessez-le-feu, Israël a tué près de 1000 Palestiniens à Gaza et étendu son contrôle sur la bande de Gaza de 50% à au moins 60%.

Une source sécuritaire a déclaré à Israel Hayom que «le risque de reprise des combats dans la bande de Gaza est plus élevé que la probabilité d’un désarmement effectif du Hamas par la voie diplomatique».

«Démilitariser Gaza est devenu un objectif plus prioritaire que la fin du génocide israélien ; telle est l’absurdité de la réalité», écrit l’auteure Ramona Wadi.

«Alors que l’expansion coloniale, cause du génocide israélien à Gaza, est pourtant clairement exposée au grand jour, elle n’est jamais abordée par la communauté internationale. Au contraire, le Conseil pour la paix la promeut et crée les conditions qui justifient le colonialisme au lieu de le prévenir, en reprenant le même discours qu’Israël a utilisé pour détruire Gaza», ajoute Wadi.

Sources : The Cradle ; Réseau international.