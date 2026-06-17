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    Correspondant d’Al-Manar : Les forces d’occupation mènent une campagne de ratissage à la mitrailleuse lourde en direction des vallées de Houjair et de Slouqi, au sud-Liban

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