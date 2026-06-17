Sondage : Recul du Likoud de Netanyahu sur fond d’inquiétude face à l’entente Washington-Téhéran

Un nouveau sondage d’opinion publié par le diffuseur public israélien, la chaîne israélienne Kan, montre un recul du parti Likoud et du camp du chef du gouvernement de l’occupation, Benjamin Netanyahu, face à une montée notable du parti de Gadi Eisenkot, et ce, à la suite de l’annonce du protocole d’accord entre les États-Unis et l’Iran.

Selon les résultats du sondage, le Likoud enregistre un recul d’un siège, obtenant 23 sièges contre 24 dans le sondage précédent, tandis que le parti Yeshar, dirigé par Gadi Eisenkot, réalise une progression notable en passant de 17 à 21 sièges. En revanche, le parti Beyhad (l’alliance de Naftali Bennett et Yair Lapid) chute lourdement, perdant d’un coup 6 sièges pour s’établir à 17 sièges.

Les résultats indiquent également que le parti Israel Beytenou, dirigé par Avigdor Liberman, obtient 10 sièges, tandis que le parti Otzma Yehudit recule à 9 sièges. Le parti Les Démocrates maintient sa force à 9 sièges, la représentation du mouvement Shas monte à 9 sièges, et la liste de l’alliance Hadash-Ta’al (le Front avec le Mouvement arabe pour le changement) grimpe à 7 sièges.

Les données signalent que le parti Sionisme religieux et la Liste arabe unie se maintiennent à 4 sièges chacun, alors que les partis Bleu et Blanc, le Parti des soldats de réserve et Balad (le Rassemblement) n’ont pas franchi le seuil d’éligibilité requis pour entrer à la Knesset.

Concernant l’aptitude à occuper le poste de chef du gouvernement, le sondage montre que Netanyahu reste le candidat le plus favorisé par rapport à ses rivaux. Cependant, la donne change au sein du camp de l’opposition, puisque 44 % de ses électeurs préfèrent que Gadi Eisenkot dirige ce bloc, contre seulement 36 % qui soutiennent Naftali Bennett.

Rejet de l’entente irano-américaine et inquiétude persistante

Sur le plan des positions face aux développements régionaux, les résultats révèlent que seulement 18 % des personnes interrogées soutiennent l’accord, tandis que 55 % y expriment leur opposition. De plus, 70 % des Israéliens déclarent être toujours inquiets par la menace iranienne, soulignant que cette inquiétude persiste malgré la récente opération militaire connue sous le nom de « Rugissement du Lion » et malgré la signature de l’accord.

Quant à la perception du président américain Donald Trump après la signature de l’accord avec l’Iran, 40 % des sondés estiment qu’il restera un « grand ami d’Israël », tandis que 32 % considèrent que son statut auprès des Israéliens changera négativement à la suite de cet accord.

Sur le plan interne du parti au pouvoir, le sondage indique que 30 % des électeurs du « Likoud » soutiennent l’annulation des élections primaires au sein du parti, contre 24 % qui s’opposent à cette mesure.

Source : Médias