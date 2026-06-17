Karbala hisse des bannières noires, marquant le début de la saison de deuil d’Achoura

La ville sainte irakienne de Karbala a inauguré le mois sacré de Muharram en hissant des bannières noires sur les sanctuaires de l’Imam Hussein (as) et de son frère Al-Abbas (s), marquant le début de la saison annuelle de deuil d’Achoura.

Au sanctuaire de l’Imam Hussein, le drapeau symbolique est passé du rouge au noir la première nuit de Muharram, signalant le début des jours de deuil commémorant la bataille de Karbala et le martyre du troisième Imam de l’Islam chiite (s).

Des dizaines de milliers de pèlerins venus de tout l’Irak se sont rassemblés pour la cérémonie, renouvelant leur engagement envers les valeurs de sacrifice, de défi et de constance incarnées par le Maître des Martyrs, l’Imam Hussein (s).

Une cérémonie similaire s’est déroulée au sanctuaire voisin d’Abu Al-Fadl Al-Abbas, où les endeuillés ont rendu hommage au fidèle porte-étendard de l’Imam Hussein (s) à Karbala, dans une profonde tristesse et dévotion, rappelant sa loyauté et son sacrifice le jour d’Achoura.

نشر الراية السوداء على قبة حرم #الإمام_الحسين (عليه السلام) في كربلاء المقدسة إيذاناً ببدء شهر محرم الحرام وموسم الحزن والعزاء على مصاب سيد الشهداء وآل بيته وأصحابه الأوفياء.#وفاء_للحسين#قناة_الثقلين_الفضائية pic.twitter.com/pYRcjFZmCZ — قناة الثقلين الفضائية (@TvThaqalayn) June 16, 2026

Avec l’arrivée du mois de Muharram, Karbala se transforme à nouveau en centre spirituel, attirant des pèlerins d’Irak et de l’étranger, venus commémorer la tragédie de Karbala et méditer sur ses leçons intemporelles de patience, de loyauté et de résistance.

Source : Al-Manar