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    Reuters, citant un responsable israélien proche de Netanyahu : ‘Israël’ mène des négociations complexes avec Washington concernant sa présence au Sud-Liban

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      Foreign Policy : La défaite des USA face à l’Iran est plus lourde de conséquences que celle du Vietnam

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      Yedioth Ahronoth, citant une source israélienne après la publication des clauses du protocole d’accord irano-US: L’Iran est le grand gagnant et ‘Israël’ le grand perdant de ce conflit. ‘Israël’ est passé du statut de puissance régionale à celui de foyer de crises mondiales.

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