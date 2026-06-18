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    Correspondant d’Al-Manar : Un nombre d’habitants ont pu atteindre la place du village de Hadatha et ses quartiers est, escortés par l’armée libanaise et des équipes d’ambulanciers.

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