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Correspondant d’Al-Manar : Un nombre d’habitants ont pu atteindre la place du village de Hadatha et ses quartiers est, escortés par l’armée libanaise et des équipes d’ambulanciers.
18-06-2026 12:50 PM
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