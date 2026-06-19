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Résistance islamique : Nos combattants ont attiré la force dans la zone de guet-apens avant de la frapper avec diverses armes, ciblant trois chars Merkava par des missiles guidés, ce qui a entraîné leur destruction et leur embrasement.
19-06-2026 04:23 AM
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