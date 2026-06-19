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    Résistance islamique : Les combattants ont poursuivi leur riposte contre la force ennemie par de denses salves de roquettes et d’obus d’artillerie. Les affrontements se poursuivent au moment même de l’émission de ce communiqué

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      Résistance islamique : Les combattants ont poursuivi leur riposte contre la force ennemie par de denses salves de roquettes et d’obus d’artillerie. Les affrontements se poursuivent au moment même de l’émission de ce communiqué

      Résistance islamique : Les combattants ont poursuivi leur riposte contre la force ennemie par de denses salves de roquettes et d’obus d’artillerie. Les affrontements se poursuivent au moment même de l’émission de ce communiqué

      Résistance islamique : Nos combattants ont attiré la force dans la zone de guet-apens avant de la frapper avec diverses armes, ciblant trois chars Merkava par des missiles guidés, ce qui a entraîné leur destruction et leur embrasement.

      Résistance islamique : Nos combattants ont attiré la force dans la zone de guet-apens avant de la frapper avec diverses armes, ciblant trois chars Merkava par des missiles guidés, ce qui a entraîné leur destruction et leur embrasement.

      Résistance islamique : Nous avons attiré une force de l’armée de l’ennemi israélien – composée d’un peloton de blindés et d’un peloton d’infanterie – qui tentait de s’infiltrer vers le versant nord de la colline d’Ali Al-Taher

      Résistance islamique : Nous avons attiré une force de l’armée de l’ennemi israélien – composée d’un peloton de blindés et d’un peloton d’infanterie – qui tentait de s’infiltrer vers le versant nord de la colline d’Ali Al-Taher