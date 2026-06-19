Reuters, citant le ministère suisse des Affaires étrangères : Les discussions américano-iraniennes ne se tiendront pas aujourd’hui à Bürgenstock comme prévu

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      Médias israéliens : « L’armée israélienne échoue à atteindre Ali El-Taher »

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      Médias israéliens : C’est une nuit très difficile dans le sud du Liban, et peut-être la plus difficile de toutes. Plus de détails seront fournis ultérieurement par le porte-parole de l’armée israélienne.

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      Médias israéliens : De graves incidents ont eu lieu cette nuit dans le sud du Liban, il y a des morts et des blessés dans les rangs de l’armée israélienne.

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