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    Correspondant d’Al-Manar : Des frappes israéliennes contre la localité de Harouf et de Douair, dans le sud du Liban.

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      Sud-Liban : Raids ennemis sur les localités de Aadchite, Aarabsalim, Habouche, Jebaa,…

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      Nouvelle vague de déplacement depuis le sud du Liban vers Saïda et Beyrouth.

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      Liban : La Défense civile annonce le martyre de l’un de ses membres, Mahmoud Choeib qui a été tué ainsi que les membres de sa famille dans un raid israélien sur la localité de Charqiyeh dans le district de Nabatiyeh.

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