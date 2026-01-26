lundi, 26/01/2026   
    Cheikh Qassem : Nous choisirons notre action au moment opportun : intervention, non-intervention, ou toute autre mesure proportionnée aux circonstances. Mais nous ne sommes pas neutres. Nos actions dépendront du contexte et de nos intérêts.