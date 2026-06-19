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    Détroit d’Ormuz: l’Iran demande que tous les navires soumettent une demande de transit « 48 heures à l’avance ».

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      Liban : 47 martyrs et 97 blessés est le bilan actualisé des raids ennemis israéliens intensifs contre le sud et l’est du pays depuis minuit et jusqu’au milieu de la journée.

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      Crise de colère chez les responsables israéliens après la mort de 4 militaires. Fadlallah rappelle qu’ils ont été tués sur le sol libanais

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