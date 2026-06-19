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    Sud-Liban : un engin piégé a explosé au passage des forces ennemies israéliennes qui se sont infiltrées dans la région de Ali al-Taher , faisant des tués ou blessés (Correspondant d’al-Manar)

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      Sud-Liban : un engin piégé a explosé au passage des forces ennemies israéliennes qui se sont infiltrées dans la région de Ali al-Taher , faisant des tués ou blessés (Correspondant d’al-Manar)

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      Ch. Qassem : le Liban traverse la phase la plus dangereuse. Les Israéliens quitteront notre terre jusqu’au dernier pouce

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      Liban : 47 martyrs et 97 blessés est le bilan actualisé des raids ennemis israéliens intensifs contre le sud et l’est du pays depuis minuit et jusqu’au milieu de la journée. (Ministère de la Santé)

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