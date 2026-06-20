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    Le Washington Post : Les services de renseignement américains ont mis en garde la Maison Blanche contre les risques de sabotage de l’accord iranien par Netanyahu

      Le Washington Post citant des responsables américains a rapporté que « les services de renseignement américains ont averti la Maison Blanche que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pourrait compromettre l’accord de paix avec l’Iran ».

      Ces responsables ont indiqué que « Netanyahu subit des pressions pour poursuivre la campagne militaire au Liban ».

      Ils ont ajouté que « les agences de renseignement américaines ont averti l’administration du président Donald Trump que Netanyahu pourrait prendre des mesures susceptibles de compromettre les efforts de Trump pour parvenir à un accord de paix durable avec l’Iran ».

      L’occupation israélienne continue de violer l’accord de cessez-le-feu déclaré au Liban en perpétrant des massacres dans différentes régions du pays, notamment dans le sud.

      Réagissant à cette situation, Trump a appelé « Israël à faire preuve de « bon sens », tandis que la veille, il avait prédit un cessez-le-feu complet au Liban, appelant « toutes les parties à soutenir les négociations en cours ».

      Avant-hier, Trump a critiqué les tactiques militaires « d’Israël » au Liban, déclarant : « Il n’est pas nécessaire de bombarder des immeubles résidentiels entiers pour poursuivre des combattants », et que Netanyahu devrait être « plus responsable ».

      Source : Médias

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