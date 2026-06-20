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    L’armée russe assure avoir pris le contrôle de 7 foyers des forces ukrainiennes et détruit des centres de drones à Donetsk.

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      Médias israéliens : un militaire israélien tué et 7 autres blessés dans la nuit dans la région de Ali al-Taher.

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      Mohsen Rezaei, membre du Conseil iranien de discernement de l’intérêt supérieur du pouvoir : Washington et Tel-Aviv ont perdu le contrôle pendant la guerre, mais la confrontation n’est pas encore terminée.

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      Entité sioniste : 13 militaires israéliens ont été blessés vendredi dans les combats au sud du Liban (Ministère israélien de la Santé)

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