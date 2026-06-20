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Entité sioniste : 13 militaires israéliens ont été blessés vendredi dans les combats au sud du Liban (Ministère israélien de la Santé)
20-06-2026 12:19 PM
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