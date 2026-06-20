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Sud-Liban : 7 martyrs et 15 blessés dans un raid ennemi sur une maison dans la localité de Qannarite dans le district de Saïda.
20-06-2026 14:59 PM
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Iran : le CGRI explique que la fermeture du détroit d’Ormuz est motivée par le manquement des USA à leur engagement en faveur de la première clause du mémorandum d’entente sur la fin de la guerre et en réponse aux violations continues et persistantes du cessez-le-feu par l’entité sioniste au Sud-Liban.
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