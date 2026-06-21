JD Vance avant son départ pour la Suisse : Le programme nucléaire et le Liban sont les principaux dossiers que nous aborderons

Le vice-président américain, JD Vance, a déclaré avant son départ pour la Suisse que les principaux dossiers qui seront abordés avec la partie iranienne sont le dossier nucléaire et le dossier du Liban.

Vance a exprimé son espoir de réaliser des progrès concernant le dossier nucléaire et la question du cessez-le-feu au Liban, estimant que « la situation au Liban s’améliore déjà, le rythme ralentit un peu, et Washington devra continuer à gérer ce dossier ».

Le vice-président américain a précisé qu’il se rendait en Suisse où les négociations allaient se poursuivre pendant deux jours, ajoutant que les parties américaine et iranienne entameraient des discussions techniques dans le cadre du protocole d’accord d’Islamabad, en présence des médiateurs pakistanais et qataris.

Pour sa part, CBS News, citant une source diplomatique, a fait état de « l’inscription d’une session d’urgence concernant ‘Israël’ et le Hezbollah dans le cadre des discussions entre Washington et Téhéran en Suisse ».

Dans ce contexte, la télévision iranienne a confirmé l’arrivée de la délégation de négociation iranienne sous le nom de « Minab 168 » à Zurich, en Suisse, tandis que le bureau du Premier ministre pakistanais a annoncé que Shehbaz Sharif et le chef d’état-major de l’armée, Asim Munir, participeront aux discussions en Suisse ce dimanche.

Il est à noter que le siège du commandement central « Khatam al-Anbiya » en Iran a annoncé samedi la fermeture du détroit d’Ormuz, en raison de la violation par les États-Unis du protocole d’accord et de l’agression israélienne continue contre le sud du Liban.

Dans ce contexte, les relations publiques des forces navales du Corps des gardiens de la révolution (CGRI) ont annoncé la fermeture du détroit d’Ormuz à tous les navires et unités maritimes, « compte tenu des crimes de l’entité sioniste au Liban et de la violation par les États-Unis de leurs engagements concernant la mise en œuvre du cessez-le-feu ».

Source : Médias