Sondage : 92 % des Israéliens pensent que l’Iran a gagné la guerre

Un sondage israélien révèle que la majorité des Israéliens estiment que l’Iran est le vainqueur de la récente guerre, tandis que la crise de confiance envers le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’aggrave, avec une conviction largement répandue qu’« Israël » n’a pas atteint ses objectifs.

L’enquête qui a inclus 3 644 participants a été menée par l’Université hébraïque de Jérusalem occupée, en coopération avec l’Institut Agam, entre le 17 et le 20 juin.

Ses résultats publiés par le Times of Israel rapportent que 92,1 % d’entre eux estiment que la République islamique en est sortie victorieuse. Ils sont 93,1% à le croire parmi les électeurs qui soutiennent le bloc de droite dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Par ailleurs, 82,9 % des participants estiment que la campagne de six semaines contre l’Iran « a affaibli la sécurité à long terme d’Israël », et 86 % d’entre eux expriment une opinion négative sur les résultats des combats et sur l’accord que les États-Unis et l’Iran ont conclu sans la participation ni la coordination de Tel Aviv.

Le sondage a également montré que 87,8 % des israéliens estiment qu’Israël n’a pas atteint les objectifs pour lesquels il a lancé l’attaque, ou qu’il n’en a atteint que certains, car Israël et les États-Unis avaient déclaré que leur objectif était d’éliminer le programme nucléaire iranien et la menace des missiles, et de renverser le régime.

Dans ce contexte, les résultats ont mis en évidence une crise de confiance plus large envers les dirigeants israéliens ; près des trois quarts des participants à l’enquête, soit 72,5 %, ont déclaré ne pas croire aux affirmations du Premier ministre Benjamin Netanyahu selon lesquelles « Israël a réalisé de grands progrès et éliminé une menace existentielle », tandis que 56,4 % ont qualifié sa gestion de la guerre d’« échec » ou de « mauvaise ».

En revanche, seuls 26,5 % ont jugé que la gestion de l’attaque par Netanyahu était « bonne » ou « excellente », tandis que 17,1 % l’ont jugée « acceptable ».

La cote de popularité de Netanyahu est en baisse.

Le sondage a également mis en évidence le prix politique payé par Netanyahu, le soutien à son mandat de Premier ministre ayant chuté brutalement, passant de 40,5 % début mars à 29,4 % en juin.

Le sondage a également révélé un profond mécontentement à l’égard de la gestion de la guerre et de ses conséquences par le président américain Donald Trump, notamment l’accord avec l’Iran, auquel Israël s’oppose fermement.

69,1 % des personnes interrogées ont décrit sa gestion de la guerre comme « ratée » ou « mauvaise », contre seulement 10,8 % qui l’ont considérée comme « bonne » ou « excellente ».

Soutien à la poursuite de la guerre au Liban

Dans le même temps, le sondage a révélé un « soutien continu à une action militaire contre le Hezbollah au Liban ».

En réponse à une question sur l’opportunité pour Israël de reprendre une action militaire de grande envergure contre le Hezbollah – y compris des attaques à Beyrouth – même si cela devait entraîner un affrontement avec Trump (qui a exprimé son mécontentement face aux combats au Liban), 48,2 % des participants ont soutenu cette option, tandis que 20,9 % s’y sont opposés et 30,9 % ont exprimé des doutes à ce sujet.

« Israël n’a pas atteint ses objectifs depuis le 7 octobre. »

Enfin, les participants à l’enquête ont été interrogés sur la question de savoir si les guerres menées par Israël contre le Hamas et le Hezbollah avaient atteint l’objectif de « victoire totale » prôné par Netanyahu et son gouvernement au cours des 31 derniers mois, c’est-à-dire depuis le 7 octobre 2023.

Seuls 12,2 % des participants estimaient qu’Israël avait atteint la plupart des objectifs qui relèvent du concept de « victoire totale » – un concept que l’enquête définissait comme incluant, entre autres : « le renversement du régime du Hamas à Gaza, la libération des prisonniers et, plus tard, l’élimination de la menace du Hezbollah au Liban ».

En revanche, 61,3 % ont déclaré qu’« Israël n’a absolument pas atteint ces objectifs », tandis que 26,5 % pensaient qu’« Israël a atteint certains de ses objectifs ».

Source : Médias