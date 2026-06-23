Pezeshkian à Erdogan : La paix doit inclure le Liban et la Palestine et mettre fin à l’agression israélienne

Le président iranien Massoud Pezeshkian a évoqué les derniers développements régionaux lors d’un entretien téléphonique avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, lundi, selon la présidence iranienne.

Les deux parties ont souligné la nécessité d’instaurer la paix et la sécurité dans le cadre du développement des relations diplomatiques. M. Pezeshkian a affirmé que cet accord était le fruit des efforts de « nos chers frères du Pakistan, de vous-même et des pays islamiques de la région ».

Le président iranien a insisté sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour inclure le Liban dans ce processus de paix et d’empêcher toute nouvelle agression israélienne contre le Liban et la Palestine.

Il a ajouté que l’Iran était pleinement disposé à poursuivre la voie diplomatique dans le respect du droit international, soulignant que Téhéran « n’a pas cherché et ne cherchera jamais la guerre », et que les États-Unis et « Israël » sont les auteurs de cette agression injustifiée.

Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé lundi que la Russie et l’Iran, lors de consultations entre leurs ministères des Affaires étrangères à Moscou, ont réaffirmé la nécessité d’un retrait rapide des forces israéliennes du Liban.

Cette annonce intervient dans un contexte de négociations irano-américaines indirectes, où l’Iran place la fin de la guerre dans la région, et notamment au Liban, en tête de son mémorandum d’entente avec Washington, face aux tentatives persistantes « d’Israël » de dissocier les deux fronts.

Source : Médias