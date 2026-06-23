« Les tuer d’abord », Netanyahu affiche sa doctrine militaire basée sur le Talmud

Dans un discours prononcé lors d’une conférence organisée par l’Agence télégraphique juive à Jérusalem occupée, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a présenté ce qu’il a considéré être la nouvelle doctrine israélienne de sécurité qui n’est pas tout-à-fait nouvelle.

« Israël a changé sa doctrine de sécurité », a-t-il déclaré, ajoutant : « Nous prenons l’initiative, nous attaquons, nous surprenons et nous attaquons les ennemis qui cherchent à nous détruire et aspirent à nous tuer, nous les attaquons avant qu’ils n’en aient l’occasion. »

Netanyahu a cité la phrase hébraïque « Hava le-Yhorgicha ha-Shichem le-Yhorgo », qui se traduit par « Si quelqu’un vient pour vous tuer, levez-vous tôt et tuez-le les premiers », faisant référence à ce qu’il a décrit comme une base idéologique justifiant l’approche proactive de la doctrine de sécurité israélienne.

Il a également fait référence à un texte du Talmud babylonien qui exprime la même signification, soulignant que cette approche reflète, selon ses propres termes, une réponse rationnelle aux menaces existentielles auxquelles Israël est confronté, et non une rupture avec les traditions religieuses ou intellectuelles.

Ces déclarations ont suscité une vive réaction de la part d’institutions ou personnalités religieuses juives anti sionistes qui refusent d’accorder une justification religieuse aux politiques sionistes.

L’organisation La Voix des Rabbins a écrit sur la plateforme X que Netanyahu « ne croit ni en Dieu, ni en la Torah, ni aux enseignements du Talmud », et fustigé « une formule ratée de l’idéologie sioniste qui a engendré des conflits sans fin ». Elle a appelé à mettre fin au « recrutement de Juifs à travers le monde comme boucliers politiques ».

You are an atheist.



You do not believe in G-d, His Torah, or the teachings of his Talmud.



"Fight back" is the failed formula of Zionism ideology that has brought endless conflict while claiming to act in the name of all Jews.



Stop recruiting Jews around the world as… — Voice of Rabbis (@voiceofrabbis) June 22, 2026

Le rabbin américain antisioniste Yaakov Shapir a déclaré que le problème est qu’Israël « se prétend et s’établit légalement comme un État représentant les Juifs du monde », ajoutant que cette allégation est « illusoire, haineuse et immorale et doit être rejetée ».

Certains estiment que les récentes déclarations de Netanyahu révèlent la véritable doctrine sécuritaire et militaire israélienne basée sur la frappe préventive et qui a toujours été de mise. La nouveauté réside peut-être au fait qu’il l’affiche ouvertement et s’affranchit du souci de vouloir la présenter comme défensive et une réaction aux actions ennemies.

L’implantation de l’entité sioniste en terre de Palestine a été l’incarnation de cette politique de tuer et de détruire d’abord tous ceux qui s’opposent à ce projet,

Source : Médias