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    Images des opérations de la Résistance islamique aux abords de Chqif et Kfar Tibnit

      Rédaction du site

      Le Média de guerre de la Résistance a diffusé les images d’une attaque au drone Ababil, menée le 12 juin 2026, contre un char Merkava de l’armée de l’ennemi israélien aux abords de la citadelle historique de Chqif (Beaufort), dans le sud du Liban :

      Le Média de guerre de la Résistance a en outre posté sur son compte Telegram une vidéo d’une opération au drone Ababil menée par la Résistance islamique le 17 juin 2026 contre un positionnement de l’armée de l’ennemi israélien à la lisière du village de Kfar Tibnit, dans le sud du Liban:

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