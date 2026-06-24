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    Araghchi au membre du bureau politique du Hamas : Nous porterons le dossier palestinien lors des négociations en cours.

      Rédaction du site

      Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, s’est entretenu par téléphone avec Bassem Naïm, membre du bureau politique du mouvement de résistance palestinien Hamas, au sujet des négociations entre l’Iran et les États-Unis, a rapporté la télévision officielle iranienne.

      M.Araghchi a également abordé avec Bassem Naïm les derniers développements en Palestine et dans la région, a-t-on ajouté de même source.

      D’après les rapports de la télévision iranienne, M.Araghchi a « réaffirmé, lors de cet appel, le soutien indéfectible de la République islamique envers les Palestiniens et leur cause juste, jusqu’à la pleine réalisation de leurs droits nationaux légitimes ».

      Selon l’agence Tasnim, M.Araghchi a assuré à Naïm « que l’équipe iranienne portera le dossier palestinien lors des négociations en cours… et qu’elle soulèvera la question de l’agression continue de l’occupation dans toutes les instances internationales ».

      Cet appel intervient après la signature, la semaine dernière, d’un protocole d’accord entre l’Iran et les États-Unis visant à mettre fin à la guerre contre l’Iran.

      Source : Médias

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