Le Mufti Qabalan : Attention aux coulisses de Washington et aux engagements du pouvoir

Le Mufti Jafarite Supérieur, Cheikh Ahmad Qabalan, a publié un communiqué dans lequel il considère que « la nécessité nationale suppose que la sécurité souveraine du Liban soit au-dessus de toute équation dans le pays et dans la région. Les yeux sont rivés sur les fronts légendaires du Liban et sur les négociations souveraines Téhéran-Washington, et non sur les négociations sionisto-libanaises de Washington qui menacent la souveraineté et la sécurité du Liban ».

Il a ajouté : « Ce que l’État a été incapable de réaliser pendant des décennies, la Résistance l’a accompli de manière légendaire et d’une façon qui recoupe le rapport de force de la région entière, et pas seulement du Liban. »

Il a poursuivi : « Tout engagement de l’autorité actuelle en dehors de l’intérêt national, elle ne sera pas capable de l’exécuter sur le terrain. Attention aux coulisses de Washington et aux engagements de l’autorité actuelle concernant l’infiltration de l’Armée libanaise, la déstabilisation de sa doctrine sécuritaire et militaire ainsi que de ses motivations fonctionnelles. L’équation requise sur le plan national est la suivante : la consolidation du cessez-le-feu, le déploiement de l’Armée libanaise sur la frontière sud, et la garantie de l’intérêt national au détriment du terrorisme sioniste, et non le piège des « zones expérimentales ». »

Le Mufti Qabalan s’est ensuite adressé à l’autorité actuelle : « La réalité de la sécurité nationale menacée et la nature des risques de la région, selon les plans américano-sionistes, supposent le renforcement de la force nationale et non son abandon. L’éligibilité politique de l’autorité actuelle a besoin d’être réhabilitée ; aucune concession politique ou sécuritaire ne passera dans le pays, et aucun mandat politique ou sécuritaire n’est accordé à l’autorité actuelle pour les négociations sionistes de Washington. La Résistance et l’Armée doivent protéger à tour de rôle la sécurité nationale à travers l’équation « ce qui revient à la Résistance revient à la Résistance, et ce qui revient à l’Armée revient à l’Armée », dans le cadre d’une stratégie de sécurité nationale, loin de toute division interne ou d’engagements personnels. »

Le Mufti Qabalan a conclu : « L’unité libanaise est une nécessité absolue face aux dérapages de l’autorité actuelle. La vie politique de l’autorité actuelle passe par l’unité nationale et le partenariat consensuel, faute de quoi l’autorité actuelle n’est rien de plus qu’un cadavre sans vie. Rien n’est plus important que l’unité de la famille libanaise et la consécration de ses priorités souveraines et nationales. L’histoire, dans toutes ses étapes, a prouvé que ce que dit le Président Nabih Berri est une histoire au-dessus de l’Histoire. »

Source : Médias