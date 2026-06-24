USA : Trois progressistes l’emportent dans les primaires du Parti démocrate à New York

Les progressistes qui s’opposaient fermement à la guerre à Gaza ont remporté trois primaires au Congrès du Parti démocrate mardi à New York, la ville qui compte la communauté juive la plus importante des États-Unis, « renforçant ainsi le glissement de plusieurs années du parti démocrate par rapport à Israël », selon Politico .

Brad Lander, l’ancien contrôleur de la ville, a évincé le représentant Dan Goldman lors d’une élection serrée opposant deux candidats démocrates juifs. Lander, le candidat progressiste qui se décrit comme un « sioniste libéral », a transformé l’élection en un référendum sur leurs divergences concernant Israël, critiquant vivement le député sortant pour ne pas avoir soutenu une législation visant à empêcher les ventes d’armes à cet allié des États-Unis, et pour avoir refusé de qualifier la guerre d’Israël à Gaza de génocide.

La sociale-démocrate Darilesa Avila Chevalier a évincé le puissant député Adriano Espilat, qu’elle a violemment attaqué pour avoir accepté des dons de l’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).

Une autre sociale-démocrate, la députée d’État Claire Valdez, est également en bonne voie pour succéder à la députée sortante Nydia Velasquez, après avoir critiqué sa principale rivale pour sa lenteur à utiliser le terme « génocide ».

Un changement fondamental

Ces résultats « démontrent un changement rapide de la position du Parti démocrate sur une question qui était autrefois considérée comme une condition préalable au succès à New York et au-delà, grâce à un consensus bipartisan », selon Politico.

Les victoires des progressistes montrent également que les critiques acerbes à l’égard d’Israël sont non seulement politiquement acceptables, mais peuvent aussi être bénéfiques au parti dominant à New York.

Dans ce contexte, John Paul Lupo, stratège démocrate chevronné de New York qui a été conseiller de l’ancien maire Bill de Blasio, a déclaré que « lors des primaires démocrates, les personnes qui s’opposent à la guerre à Gaza auront un avantage politique considérable en 2026 ».

À New York, la force des progressistes indique que les critiques à l’égard d’Israël, qui a soutenu le maire Zahran Mamdani l’année dernière, « sont toujours à leur comble », tandis que « Mamdani a contribué à la victoire de Lander, Valdez et Avila Chevalier mardi ».

Selon Politico, « ces résultats obligeront les dirigeants démocrates du Congrès, basés à New York – le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, partisan d’Israël, et le chef de la minorité à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries – à former une nouvelle coalition fragile s’ils veulent réussir.

Ces résultats vont également « renforcer l’influence des progressistes au niveau national, qui œuvrent depuis des années à distancer le Parti démocrate d’Israël à mesure que la guerre à Gaza s’intensifiait, et qui accusent ses dirigeants de se détacher de plus en plus de leur base militante. »

Basil Smekel, un stratège démocrate chevronné basé à New York, a déclaré que cela indiquait un changement fondamental de politique envers Israël.

Chuck Schumer et Hakim Jeffries devront faire face à cette situation non seulement à New York, mais aussi à l’échelle nationale, car ils devront trouver un moyen de maintenir une ancienne coalition de nombreux dirigeants et électeurs juifs qui ont été de fervents partisans d’Israël, et trouver un moyen de travailler avec une génération plus jeune et de jeunes élus qui n’ont pas ces liens et ces souvenirs de ce qui prévalait à New York.

Un bastion démocrate influent

De leur côté, les démocrates pro-israéliens ont interprété ces résultats comme un avertissement d’un bastion démocrate influent, arguant que, même s’ils ne reflétaient pas pleinement la position du Parti démocrate au niveau national, ils constituaient un indicateur significatif. Ils affirment que les groupes pro-israéliens historiquement influents doivent revoir leurs stratégies.

Dans ce contexte, Alex Hoffman, stratège démocrate et consultant en financement de campagnes qui n’a pas participé à ces campagnes, a déclaré : « Malheureusement, les sociaux-démocrates et les démocrates anti-Israël auront plus d’influence que jamais auparavant. »

Quant aux groupes pro-israéliens, « il est urgent de revoir leur stratégie, les personnes qui y participent et la manière dont ils dépensent leur argent, faute de quoi cela nuira aux démocrates au niveau national », selon Hoffman.

L’AIPAC dans le collimateur

Les progressistes ont exploité avec succès l’AIPAC comme outil de pression contre les élus en place qui ont reçu des centaines de milliers de dollars de sa part, démontrant ainsi son utilisation comme tactique d’intimidation lors des primaires démocrates à travers le pays cette année, alors que le parti fait face à une réaction négative croissante contre Israël et l’influence du financement politique occulte sur ses politiques.

Ils ont également exploité la possibilité que le United Democracy Project soit impliqué dans deux comités politiques participant aux élections de New York, et en ont fait un axe d’attaque et un cri de ralliement.

La foule a scandé « Fuck AIPAC » lors de la fête de victoire de Valdez à Brooklyn, tandis que le discours de concession de Goldman était diffusé sur des écrans de télévision dans un quartier voisin.

Avila Chevalier a déclaré à ses partisans : « Nous savons à quel point nous avons semé la peur au sein de l’AIPAC. » À un moment donné, la foule a commencé à scander : « Palestine libre, Palestine libre ! »

Source : Médias