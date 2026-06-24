Achoura dans la Békaa : les tentes d’hôtes à Nabichite gérées par des mutilés des bipeurs (Reportage)

Dans la localité de Nabichite dans la Békaa, à l’est du Liban, des tentes d’hôtes ont été dressées pour les dix jours de célébration du martyre de l’imam Hussein, pour offrir des repas, des boissons et autres après la récitation du majlis husseinite. Cette coutume qui s’est propagée depuis quelques années est plus forte que jamais cette année.

Fait marquant dans l’une de ces tentes, baptisée Maison d’hôte de l’imam Rida (s), elle est gérée par un jeune couple qui avaient été blessés par l’explosion d’un bipeur en 2024. En septembre de cette année, des centaines de bipeurs piégés avaient explosé simultanément entre les mains de leurs utilisateurs dont un grand nombre de civils qui travaillaient dans les institutions civiles du Hezbollah. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait revendiqué cette attaque.

« Toutes ces circonstances que nous traversons ne seront en aucun cas un obstacle pour briser notre volonté et nous empêcher de poursuivre la voie. Grace a notre volonté, quand bien même je suis mutilée, j’essaie par tous les moyens dont je dispose, sans mes mains et mes yeux de jouer un rôle efficace au sein de la société et dans cette maison d’hôte en particulier », a dit pour le correspondant d’al-Manar Rawane al-Moussawi. L’explosion lui a blessé les yeux et amputé la main droite et quelques doigts de la main gauche.

A noter que la localité de Nabichite a été le théâtre d’attaques israéliennes meurtrières pendant les premières semaines de l’offensive israélienne le 2 mars. Elle compte des dizaines de jeunes martyrs qui ont défendu leur localité, comme le montrent les images du reportage réalisé par le correspondant d’al-Manar.

Source : Al-Manar