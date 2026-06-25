Venezuela: Deux puissants séismes provoquent des effondrements d’immeubles

Deux puissants séismes, de magnitudes 7,2 et 7,5 selon le service sismologique américain, ont frappé coup sur coup mercredi le Venezuela, provoquant l’effondrement d’immeubles. Aucun bilan n’a été rendu public dans l’immédiat.

Selon le United States Geological Survey (USGS), une première secousse de magnitude 7,2 est survenue à 18 h 04 (heure de l’Est) à une profondeur de 21,9 km, à environ 200 km à l’ouest de Caracas. Une deuxième de magnitude 7,5 à 10 km de profondeur a été enregistrée 39 secondes plus tard à 45 km de là.

Toujours d’après l’USGS, il s’agit d’un « double évènement » et d’une « catastrophe qui devrait avoir une ampleur considérable ». « Il est probable que le bilan soit lourd et que les dégâts soient importants », a écrit l’institut.

À Caracas, des photographes de l’AFP ont vu les secours s’organiser autour d’immeubles effondrés. Des personnes ont été sorties des décombres attachées sur des brancards, d’autres ont été conduites vers des ambulances. Un immeuble de 22 étages entièrement détruit dans le quartier d’Altamira.

À l’extérieur, des gens criaient les noms de leurs proches et certains bénévoles grimpaient sur les décombres.

Le ministre de l’Intérieur Diosdado Cabello a déclaré que plusieurs immeubles s’étaient effondrés dans la capitale, et a indiqué avoir ordonné la coupure de l’alimentation en gaz.

« Certaines structures ont été endommagées et nous voulons éviter tout accident lié au gaz », a-t-il écrit sur X. Des coupures d’électricité ont également été signalées dans la capitale.

La secousse a été ressentie jusqu’en Colombie, dans la capitale Bogota, pourtant distante de 1000 km à vol d’oiseau.

Selon l’Unité de gestion des risques et désastres colombiens « il n’y a pas de risque de tsunami sur la côte caraïbe colombienne ».

« Les caractéristiques de cet évènement, avec une faible profondeur et une magnitude élevée, font que les ondes se propagent à travers toute la croûte terrestre et qu’il est donc largement ressenti sur le territoire colombien », a expliqué Freddy Tovar, coordinateur du Réseau sismologique national de Colombie.

Source : Médias