Après les révélations de Rutte, l’Iran accuse l’Otan de complicité dans la guerre

Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, a accusé jeudi l’Otan de « complicité » dans la « guerre d’agression illégale » lancée contre l’Iran par les Etats-Unis et Israël.

M. Baghaï a réagi à des propos sur Fox News du secrétaire général de l’Otan, Mark Rutte, selon qui « 500 avions américains ont décollé de bases américaines en Italie » pour soutenir l’opération militaire israélo-américaine « Epic Fury » lancée contre l’Iran le 28 février.

M. Rutte a également affirmé que l’aéroport de Bucarest avait réduit ses vols commerciaux pour laisser la place aux avions de ravitaillement utilisés dans le cadre de cette opération, et qu’entre 4.000 et 5.000 sorties d’avions américains avaient été effectuées depuis des bases européennes pendant le conflit.

« Il s’agit là d’un aveu clair et accablant de la complicité active de l’Otan dans une guerre d’agression illégale menée contre un Etat membre souverain de l’ONU », a écrit M. Baghaï sur X.

« Le secrétaire général de l’Otan a explicitement désigné l’Italie et la Roumanie comme ayant participé à l’agression contre l’Iran », a souligné le porte-parole du ministère iranien.

« Ces pays, ainsi que tous les autres pays européens ayant apporté leur soutien à l’agression américano-israélienne contre l’Iran, doivent expliquer à leur propre population et au monde entier pourquoi ils ont choisi de se rendre complices de cet acte d’agression flagrant et de la perpétration d’atrocités de masse contre les populations iraniennes », a-t-il ajouté.

En Italie, le ministère de la Défense a condamné mercredi les propos de M. Rutte, estimant qu’ils avaient envoyé « un message complètement trompeur », Rome n’ayant permis aux Etats-Unis d’utiliser ses bases que pour des vols techniques et logistiques, et non des missions de combat.

Source : AFP