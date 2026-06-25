Nouveaux détails sur la dernière embuscade de la résistance à Kfar Tebnite : la zone était en feu

Le journal israélien Yediot Ahronoth a révélé des détails sur les heures qui ont suivi la mort du commandant du 52e bataillon de la brigade blindée de l’armée d’occupation, lors des combats dans la localité de Kfar Tebnite, au sud du Liban.

Le journal a rapporté que « trois heures seulement après l’arrivée du lieutenant-colonel (N) à son domicile dans la colonie de Khan Arugot à Gush Etzion, il a reçu un appel téléphonique du commandant de la brigade 401, qui l’a informé : (Le commandant du bataillon 52 a été tué. Vous devez venir… maintenant). »

Lorsqu’il s’y est rendu, il a découvert une scène que le journal a décrite comme « difficile et insupportable » : « Les scènes étaient difficiles et insoutenables : un char a explosé, la zone était en feu, le tout sous un déluge d’obus de mortier et de drones explosifs. »

Yediot Ahronoth a noté que ces événements se sont produits au cours des deux derniers jours précédant l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, alors que les combattants du Hezbollah ont concentré leurs efforts de combat à ce stade sur le ciblage des forces du 52e bataillon déployées dans la zone. Le but était surtout d’empêcher les forces ennemies israéliennes de prendre la colline stratégique de Ali al-Taher qui surplombe le nord du fleuve de Litani.

Il y a environ une semaine, l’armée d’occupation a annoncé la mort d’un officier supérieur, lieutenant-colonel, et de trois de ses soldats, après que leurs chars ont été pris pour cible par des tirs de la résistance islamique dans le sud du Liban, lors d’une embuscade bien planifiée.

Deux jours plus tard, l’armée israélienne rendait compte de la mort de deux autres militaires. Jusqu’à l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, l’armée israélienne n’a pas été en mesure de prendre la colline.

Source : Médias