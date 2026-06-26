Résistance islamique : pour la troisième fois… l’ennemi viole le cessez-le-feu auquel nous nous sommes engagés jusqu’à présent

La Résistance islamique a déclaré jeudi soir dans un communiqué : « L’armée de l’ennemi israélien a de nouveau délibérément ciblé des citoyens libanais qui se rendaient dans leur village pour inspecter leurs maisons sur la route reliant Zaoutar al-Charkiya à Mayfadoun, sous prétexte qu’ils représentaient une menace pour ses forces d’occupation. »

Le communiqué poursuit : « Cette agression perfide, menée à 14h40 par une frappe de missiles provenant d’un drone ennemi, a entraîné le martyre de deux citoyens civils visés directement, et en a blessé un troisième. »

Le communiqué ajoute : « La Résistance islamique confirme pour la troisième fois que l’acte commis par l’ennemi constitue une violation flagrante du cessez-le-feu auquel elle s’est engagée jusqu’à présent, et qu’elle surveille de près ces violations. »