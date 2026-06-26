Liban| L’autorité réitère le crime d’avril et annonce la capitulation : pérenniser l’occupation israélienne jusqu’au désarmement de tout le Liban

Il n’était pas possible de trancher les divergences fondamentales apparues lors des négociations de Washington sans des interventions majeures.

Dès que l’administration américaine a été informée que les choses étaient bloquées au niveau des remarques de la délégation militaire libanaise sur les propositions, le secrétaire d’État Marco Rubio est intervenu directement.

Il a mené des contacts qui ont abouti à une décision émise depuis Beyrouth, ordonnant l’exclusion de la délégation militaire de la réunion et laissant la délégation politique – qui opère sous « l’autorité soumise à la tutelle » et est présidée par les ambassadeurs Simon Karam et Nada Mouawad – approuver un projet de « déclaration d’intentions ».

L’objectif réel de ce projet est d’œuvrer à la séparation de la trajectoire du Liban des négociations irano-américaine, tout en imposant des conditions qui font exploser tout plan sur le terrain, en liant le retrait israélien global du Liban au désarmement du Hezbollah dans tout le Liban par le gouvernement libanais.

C’est une démarche qui mène à une situation bien plus dangereuse, dans la mesure où elle expose l’armée libanaise à un test difficile et tente de l’engager dans une confrontation interne visant à satisfaire les États-Unis et ‘Israël’, sans pour autant réaliser le retrait ni le recouvrement de la terre.

Jusqu’après minuit, le communiqué de presse avait été reporté afin de traiter des divergences sur les formulations des positions.

D’autant plus que la délégation militaire constituait un obstacle à l’adoption des exigences de l’ennemi, les officiers insistant sur une délimitation précise des zones expérimentales avec l’établissement d’un calendrier de retrait et d’une définition des termes relatifs à la consolidation du cessez-le-feu, tout en refusant toute coordination directe entre l’armée libanaise et l’armée d’occupation.

De plus, la délégation de l’armée estime qu’Israël n’a pas le droit d’inclure des terres non occupées dans les zones expérimentales.

Dans le projet de déclaration d’intentions, il était clair que les Américains avaient arraché, de concert avec les Israéliens, l’approbation que l’objectif final de ce qui se passe est de parvenir à un accord de paix global et permanent entre le Liban et l’entité d’occupation.

De même, le processus de désarmement doit avoir lieu dans tout le Liban et non pas uniquement dans la zone située au sud du fleuve Litani, et le mécanisme impose un contrôle et une supervision des actions de l’armée par les Américains, sans qu’Israël ne présente aucun engagement final et préalable à un retrait global de tous les territoires libanais occupés, y compris les cinq points où il se trouvait avant le 2 mars.

L’équipe du pouvoir a également approuvé des résultats qui ne fixent aucun calendrier pour la fin des opérations dans les zones expérimentales, et considèrent la trajectoire libano-israélienne comme la référence compétente pour traiter le problème entre le Liban et ‘Israël’, mais avec une position claire du pouvoir considérant que le problème réside dans les armes du Hezbollah et non dans l’occupation.

Il convient de noter que les parties américaine et israélienne s’étaient concentrées durant les discussions sur le fait que ce qu’Israël réclame est l’exécution des décisions du gouvernement libanais considérant la Résistance comme une organisation illégale, en plus de décisions antérieures de désarmement, non pas seulement au sud du Litani, mais dans tout le Liban.

Avertissements de l’armée et refus de la Résistance

L’autorité soumise à la tutelle avait violé un accord conclu précédemment avec le commandement de l’armée libanaise, stipulant de ne pas soumettre la délégation militaire à l’autorité de la délégation politique, et que ses réunions soient distinctes des réunions politiques.

Cependant, il est apparu plus tard que les pressions américaines s’étaient concentrées sur la nécessité de soumettre l’armée aux instructions de la délégation politique, et la première étape fut la réunion que le président Aoun a tenue avec les deux délégations au palais présidentiel.

Pourtant, des officiers de la délégation militaire avaient obtenu l’engagement d’Aoun lui-même qu’ils ne seraient entraînés dans aucune négociation à caractère politique, et que le dossier des cartes et du retrait restait une question technique relevant exclusivement de leur compétence.

Cependant, le cadre politique des négociations a imposé à l’armée d’exécuter les décisions telles qu’Aoun les souhaite, ce qui ouvre la voie à un problème majeur auquel l’armée fera face, d’autant plus que la pression américaine va s’accentuer en liant toute nouvelle aide à l’armée à son degré d’engagement envers les décisions émises par le gouvernement.

Il est à savoir que le commandement de l’armée avait informé tous les responsables du pays qu’il n’était pas concerné par l’exécution des demandes de l’ennemi, d’autant plus qu’elles pousseraient vers un problème interne majeur menaçant l’unité de l’armée libanaise dans son ensemble.

D’un autre côté, l’autorité soumise à la tutelle a délibérément voulu ignorer les avertissements du Hezbollah, auxquels le secrétaire général, Cheikh Naïm Qassem, avait fait allusion dans plusieurs de ses discours, à savoir que la Résistance n’acceptera de travailler à la remise des armes que dans les zones situées au sud du fleuve Litani.

Le Hezbollah a informé tous les concernés que ce que l’ennemi n’a pas réussi à atteindre, notamment dans la région d’Ali al-Taher, il ne lui sera pas permis de l’obtenir via un quelconque accord. Il a été signifié à tous les intéressés que la Résistance ne fera preuve d’aucune indulgence face à toute tentative de confrontation avec les résistants sur leurs points de déploiement, d’autant plus que l’occupation est toujours en place et que ses violations se poursuivent sans aucune intervention du garant américain.

Le parti a dit aux concernés que l’acceptation des conditions de l’ennemi signifierait entraîner le pays vers une aventure aux conséquences fâcheuses.

Les péchés durent et durent

Alors que beaucoup s’attendaient à ce que « l’autorité soumise à la tutelle », représentée par les présidents Joseph Aoun et Nawaf Salam, procède à une révision de l’ensemble de ses positions et de ses démarches à la lumière de ce qui se passe dans la région, les contacts qui ont eu lieu au cours des derniers jours et les orientations données à la délégation du pouvoir pour les négociations directes avec l’entité ennemie ont révélé que Aoun et Salam se trouvent toujours à la même case.

Bien au contraire, ils multiplient les concessions l’une après l’autre, sans se soucier des répercussions des décisions qu’ils prennent sur la situation au Liban et sa paix civile, avec une inclinaison chez eux à engager l’armée libanaise dans une confrontation avec son peuple sous prétexte de désarmer le Hezbollah.

Cela se produit alors qu’ils continuent d’ignorer les résultats du protocole d’accord signé entre l’Iran et les États-Unis, se comportant avec l’entêtement d’une personne obsédée par l’idée de jouer un rôle, en refusant de tirer profit de l’évolution survenue dans ce dossier à l’échelle de toute la région.

Tandis que les Américains et les Iraniens se sont mis d’accord sur une cellule de suivi de l’exécution de la clause de fin de guerre, avec la participation du Qatar et du Pakistan, Washington cherche à créer un nouveau mécanisme de coordination sécuritaire au Liban, comprenant des représentants des armées américaine, libanaise et israélienne, pour remplacer l’ancien comité du « mécanisme » qui comprenait des représentants des Nations Unies et de la France.

Selon les informations, Washington souhaite que ce comité soit « flexible et permette un plus grand degré de coordination directe », et propose un contact direct entre les armées libanaise et israélienne sous la supervision du commandement du « CENTCOM ».

C’est ce que refuse le commandement de l’armée, qui ne souhaite aucun contact direct avec les Israéliens et préfère que cela se fasse par l’intermédiaire des Américains, ce qui remet sous les projecteurs le problème que les partisans des États-Unis et d’Israël au Liban veulent mettre en évidence dans le but de changer le commandement actuel de l’armée.

Il est à noter que la manœuvre américaine s’inscrit dans le cadre de la guerre continue entre elle et l’Iran, même sous forme de négociations.

Cependant, ce qu’il faut clarifier de manière sans équivoque, c’est que ce qu’a approuvé « l’autorité soumise à la tutelle » ne fait que répéter le crime commis par cette même autorité lors de l’annonce du cessez-le-feu en avril dernier, lorsque Aoun et Salam ont mené la campagne pour ne pas inclure le Liban dans l’accord, ce qui a ouvert la voie à la commission par l’ennemi d’une série de grands massacres et à la poursuite de la guerre, entraînant le martyre de plus de deux mille Libanais en l’espace de soixante jours.

Ce que fait l’autorité aujourd’hui, c’est pérenniser l’occupation en fournissant une « couverture officielle » au projet de lier le retrait au désarmement dans tout le Liban. C’est une chose que font Aoun et Salam pour répondre aux demandes de la tutelle américaine et saoudienne d’une part, et pour réaliser des gains personnels internes.

Des sources concernées par le dossier ont averti que toute position de l’autorité cherchant à lier le retrait au désarmement équivaudrait à rendre service à l’ennemi, de sorte que le différend avec ‘Israël’ sur l’occupation se transformerait en un différend interne sur les armes, et donnerait à l’ennemi un prétexte pour justifier le maintien de l’occupation le plus longtemps possible.

De plus, « l’autorité soumise à la tutelle » elle-même fera porter à la Résistance la responsabilité de toute situation sécuritaire qui pourrait découler de la décision de la Résistance de ne pas laisser l’occupation en place au Liban.

Al-Akhbar a appris que l’équipe américaine concernée par le dossier des négociations sur le Liban était en train de préparer une vision exécutive d’un plan basé sur l’organisation d’un grand accord sécuritaire entre le Liban et ‘Israël’, prévoyant un retrait israélien complet du Liban, en contrepartie d’un déploiement massif de l’armée libanaise dans tout le Sud, et d’un accord avec le Hezbollah sur un règlement ultérieur du dossier des armes.

Cette vision incluait également une référence au dossier de la reconstruction des villages touchés par la guerre comme un élément central du projet des « zones expérimentales », du point de vue où Washington estime que le gouvernement au Liban doit, sous supervision américaine, prendre en charge le processus de reconstruction, d’autant plus que les Américains ont évoqué avec plusieurs pays du Golfe le dossier du financement de la reconstruction au Liban.

Puisque les choses sont liées au dossier iranien, les informations concernant cette trajectoire indiquent une semaine décisive de négociations qui débuteront le vingt-neuf de ce mois et se poursuivront jusqu’au six du mois prochain.

C’est une session qui se tiendra de manière continue pour discuter du dossier des sanctions et du dossier nucléaire, et le président américain souhaite que ces négociations débouchent sur des résultats clairs, lui permettant d’annoncer un accord préliminaire et non pas seulement un protocole d’accord.

Il est à noter que Trump sera dans la région le sept juillet prochain pour participer aux réunions du trente-sixième sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) les 7 et 8 juillet 2026.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar