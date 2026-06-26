Impressionnantes marches d’Achoura dans la banlieue sud et les régions (Vidéos)

Plus que toutes les années précédentes, la célébration de l’épopée de Achoura dans la banlieue sud de Beyrouth avait une signification particulière cette année-ci. Elle est célébrée après une guerre de plus de 100 jours au cours de laquelle l’ennemi israélien a tué plus de 4.000 martyrs civils, sans compter les combattants martyrs de la résistance islamique.

A la différence des toutes les années précédentes, la récitation du majlis central de l’épopée a été réalisée dans le mausolée du martyr suprême, sayyed Hassan Nasrallah à Bir Hassan. Ce majlis a couronné des dizaines d’activités réalisées pendant les 9 jours et nuits qui avaient précédé. Cette année, cette célébration a été baptisée « Notre voie est Hussein », marquant l’attachement à la résistance et la disposition aux sacrifices.

A partir de 7 heures du matin de ce vendredi, des dizaines de milliers de fidèles se sont rassemblés dans le mausolée du Martyr suprême et les routes qui l’entourent pour écouter la récitation du majlis.

Par la suite, ils ont rejoint la marche centrale organisée sur l’autoroute de l’aéroport, dans la périphérie de la banlieue sud : une première également. Pendant les années précédentes, les marches étaient organisées au coeur de la banlieue-sud. Pendant la marche, on pouvait voir les portraits des martyrs qui ont succombés pendant la récente guerre.

On a aussi pu voir les défilés réalisés par les scouts de l’Imam al-Mahdi et les différents organismes de jeunes affiliés au Hezbollah.

Des marches ont aussi été organisées dans la Bekaa de l’Ouest et plus précisément à Machghara. La marche des femmes scandait les slogans « Résistance » et « O Hussein ».

Source : Divers