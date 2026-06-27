Député du Hezbollah Hassan Fadlallah: Le gouvernement a fait un cadeau à l’ennemi par ses négociations et nous ne permettrons pas qu’il détruise le Liban

Hassan Fadlallah, député du bloc Loyauté à la Résistance au Parlement libanais, a réaffirmé vendredi la position du Hezbollah, qui rejette toute négociation directe avec l’ennemi israélien.

Dans un entretien exclusif a la chaine satellitaire libanaise alMayadeen commentant la signature de l’accord-cadre à Washington, Fadlallah a mis en garde contre cette voie, car elle « porte atteinte à la souveraineté du Liban et engendre de dangereuses divisions internes ».

Il est impératif d’abandonner cette voie

En conséquence, il a appelé le gouvernement à « revenir sur sa décision de négociations directes et à annuler toutes les décisions prises contre son peuple », affirmant que « sa démarche est une série de concessions gratuites qui mèneront à la destruction du pays et ne servent que les intérêts de l’ennemi ».

Fadlallah a démenti « les informations diffusées par une chaîne de télévision et fabriquées de toutes pièces par des personnes connues, à savoir que la position du Liban sur les négociations aurait été formulée lors de réunions entre le député Fadlallah, le général de division Hassan Shqeir et le général de brigade André Rahal », affirmant que c’est « complètement faux ».

Dans ce contexte, il a souligné que ces informations « contredisent la vérité des messages transmis aux instances concernées au sein du gouvernement libanais, à savoir la position du Hezbollah rejetant toute négociation directe avec l’ennemi israélien ».

Nous ne laisserons pas ce gouvernement détruire le Liban

Fadlallah a déclaré que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu « ne devrait pas se précipiter pour annoncer de bonnes nouvelles à son peuple », ajoutant qu’« il négociait avec lui-même ».

S’adressant à Netanyahu, il a déclaré : « Vous avez conclu un accord avec quelqu’un qui n’a aucune autorité », soulignant que « l’état d’hostilité avec Israël persistera et que quiconque serre la main de l’ennemi se rend complice de ses crimes ».

Il a ajouté que cette autorité « est dépourvue de légitimité constitutionnelle et délibérante, et qu’elle ne possède pas les moyens d’imposer ses diktats », et qu’elle ne pourra pas faire appliquer l’accord signé à Washington à moins de plonger le pays dans la guerre civile avec le soutien des États-Unis.

Fadlallah a qualifié les événements de Washington de « tentative de faire dérailler le processus d’Islamabad », insistant sur le fait que rien ne peut se poursuivre sans résistance.

Il a ajouté : « Nous ne permettrons pas à cette autorité de détruire le Liban, et nous ne lui abandonnerons pas notre destin ni notre pays. »

Fadlallah a affirmé que cette autorité « ne pourra pas imposer sa volonté au peuple libanais », indiquant que le facteur déterminant est la situation sur le terrain. Il a ajouté : « Nous contrôlons le terrain, et nous sommes le peuple de cette terre. »

Les autorités ont fait un cadeau à l’ennemi

Fadlallah a souligné que les autorités « ont fait un cadeau à l’ennemi israélien qui restera sans effet sur le terrain », ajoutant : « Nous nous opposerons à toute action entreprise par les autorités et nous renforcerons encore davantage notre résistance et notre arsenal. »

Il a affirmé que l’opposition de la résistance à cette stratégie est ferme, car elle ne permettra ni aux autorités de tenir leurs engagements sur le terrain, ni de détruire le Liban, ni de laisser le destin du pays être sacrifié.

Dans le même ordre d’idées, Fadlallah a indiqué que les ministres de son parti qui restent au gouvernement libanais « ont leurs propres raisons », ajoutant : « Notre présence au sein du gouvernement ne signifie pas que nous approuvons ses décisions.»

Fadlallah a insisté sur le fait que des négociations directes avec l’ennemi israélien violent l’article 52 de la Constitution et que personne n’a le droit de mettre fin à l’état d’hostilité avec Israël.

Il a ajouté : « Nous ne voulons aucune confrontation avec notre armée nationale, qui remplit pleinement ses fonctions. Elle restera là, la résistance restera et le peuple restera. »

L’Iran ne signera aucun accord avant le retrait israélien

Quant à la République islamique d’Iran, Fadlallah a insisté sur la clarté de sa position, déclarant qu’elle « ne signera aucun accord avant le retrait israélien du Liban ».

Source : Médias