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    Arabie saoudite : 14 morts dans un accident d’hélicoptère d’Aramco.

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      Ghalibaf et Berri conviennent de convoquer la Cellule de contrôle du conflit décidée pendant les négociations suisses

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      Arabie saoudite : 14 morts dans un accident d’hélicoptère d’Aramco.

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      Syrie : Des forces d’occupation israéliennes sont stationnées au sommet de la colline d’Al-Maghar, dans le village d’Abdeen, dans la campagne ouest de Deraa après des incursions répétées. (Médias syriens)

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