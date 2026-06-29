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    Le représentant de la Chine à l’ONU appelle Israël à cesser immédiatement le feu à Gaza, à mettre fin à la colonisation et aux violences des colons, et à faciliter le travail de l’UNRWA.

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      Le représentant de la Chine à l’ONU appelle Israël à cesser immédiatement le feu à Gaza, à mettre fin à la colonisation et aux violences des colons, et à faciliter le travail de l’UNRWA.

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      Syrie : Damas condamne les incursions menées par l’armée israélienne dans les gouvernorats de Quneitra et de Deraa, dans le sud du pays, ainsi que les bombardements d’artillerie et les vols d’avions qui les accompagnent.

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      Bande de Gaza : 1. 045 martyrs et 3. 380 blessés dans les 3. 465 violations israéliennes de l’accord de cessez-le-feu. (Bureau des médias)

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