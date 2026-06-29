Pezeshkian : La puissance de l’Iran et son statut actuel sont le fruit de l’entente, de la solidarité et de la synergie entre le peuple et les dirigeants dans la défense des intérêts nationaux

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      Fars : la navigation à Ormuz connaît une diminution en raison des actes hostiles américains, et le passage se fait essentiellement via le couloir iranien

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      Gaza: Le bilan des victimes de l’agression sioniste s’élève à 73 058 martyrs et 173 488 blessés depuis le 7 octobre  (Ministère de la Santé à Gaza)

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