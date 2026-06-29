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    Gaza: Le bilan des victimes de l’agression sioniste s’élève à 73 058 martyrs et 173 488 blessés depuis le 7 octobre  (Ministère de la Santé à Gaza)

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      Vice-ministre des Affaires étrangères iranien : Aucune réunion des équipes techniques n’est prévue dans le cadre du mémorandum d’entente pour la semaine en cours

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      Fars : la navigation à Ormuz connaît une diminution en raison des actes hostiles américains, et le passage se fait essentiellement via le couloir iranien

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