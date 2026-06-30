USA|Primaires « démocrates » : les détracteurs d’Israël raflent les voix

Par Rym Hani

Les États-Unis connaissent, depuis mars dernier, ce que l’on appelle les élections primaires pour l’année 2026, qui précèdent habituellement les élections de mi-mandat. Contrairement à ces dernières, la compétition dans les primaires ne se joue pas entre les deux partis « démocrate » et « républicain », mais au sein d’un même parti, afin de choisir les candidats qui s’affronteront lors des « mi-mandats ».

Bien que ces élections aient débuté le 3 mars, leur rythme et leur importance varient au fil des mois. Elles ont atteint leur paroxysme ce mois-ci, qui constitue probablement l’étape la plus cruciale, d’autant plus qu’il a vu voter 17 États et districts.

À cet égard, il est frappant de constater, au sein du Parti « démocrate » en particulier, l’émergence de résultats « surprises » dans des États comme New York et la Californie, où les politiciens pro-Israël viennent de subir un coup dur.

C’est particulièrement le cas à New York – considéré comme un État bleu, ce qui rend les sièges totalement garantis dès la victoire aux élections internes –, faisant les gros titres des journaux américains, tandis que le fait de recevoir le soutien de groupes et d’organisations pro-Israël est devenu une « marque d’infamie » utilisée par les candidats pour attaquer leurs rivaux.

Ainsi, les progressistes qui ont mené des campagnes électorales féroces contre la guerre à Gaza ont remporté une victoire écrasante lors de trois rounds d’élections primaires mardi dernier, précisément dans les villes américaines à plus forte densité de population juive.

Cela donne une impulsion puissante au virage amorcé depuis des années au sein du « Parti démocrate », s’éloignant d’Israël.

Dans une course tempétueuse entre deux candidats démocrates juifs, Brad Lander, ancien contrôleur financier de la ville et rival « progressiste » se décrivant comme un « sioniste libéral », a réussi à évincer le représentant Dan Goldman.

Il a pour cela transformé la bataille électorale en un référendum sur les positions envers ‘Israël’, attaquant le représentant sortant pour son refus de soutenir les législations interdisant les ventes d’armes à Tel-Aviv et son refus de qualifier la guerre à Gaza de génocide.

De son côté, la « socialiste démocrate » Daryaliza Avila Chevalier a évincé le représentant Adriano Espaillat, qu’elle a attaqué sans relâche pour avoir accepté des dons de l’« American Israel Public Affairs Committee » (AIPAC).

Une autre « socialiste démocrate », Claire Valdez, a également remporté une victoire écrasante face à son principal rival, Antonio Reynoso, président de l’arrondissement de Brooklyn soutenu par les courants traditionnels, après l’avoir critiqué pour son retard extrême à utiliser le terme « génocide » et avoir tenté de le lier à l’organisation « AIPAC » et à son grand comité d’action politique, le « Super PAC United Democracy Project » – ce qui a poussé ce dernier à nier toute ingérence dans la compétition.

Alors que les partisans de Valdez célébraient sa victoire par des chants pro-palestiniens en présence du maire de New York, Zohran Mamdani, dont le « phénomène » semble s’étendre à travers différents États américains, le journal The New York Times a estimé que l’« AIPAC » a joué un rôle évident dans les primaires cette année, les vainqueurs ayant cherché à y lier leurs rivaux, signe d’un rejet croissant d’Israël au sein de larges franges d’électeurs « démocrates » à New York.

Mamdani avait lancé, lors d’un rassemblement électoral auquel participait également Bernie Sanders, une attaque virulente contre le comité, qu’il a qualifié de groupe de « monstres », l’accusant de dépenser des « millions de dollars d’argent occulte » pour semer la division parmi les Américains et maintenir son influence politique.

Selon le journal Politico, les récentes victoires des « progressistes » révèlent que la critique acerbe d’Israël est non seulement politiquement viable à l’heure actuelle, mais qu’elle est devenue une sorte d’« atout gagnant » au sein du parti dominant dans la ville de New York.

Cette équation obligera les deux chefs du « Congrès », les « démocrates » basés à New York, le leader de la minorité au Sénat Chuck Schumer et le leader de la minorité à la Chambre des représentants Hakeem Jeffries – tous deux pro-Israël –, à forger une nouvelle alliance « discordante et lourde de divisions » s’ils veulent réussir.

Cela donnera également plus de pouvoir aux « progressistes » à l’échelle nationale, qui travaillent depuis des années à éloigner le « Parti démocrate » d’Israël – en particulier avec l’aggravation des effets de la guerre à Gaza –, et qui accusent ses dirigeants de s’éloigner de plus en plus du pouls de leur base électorale.

Dans ce cadre, Basil Smikle, un stratège « démocrate » basé à New York, estime que ce qui s’est passé « représente un changement fondamental dans la politique envers Israël », considérant que Chuck Schumer et Hakeem Jeffries devront faire face à ce changement, non seulement à New York mais à l’échelle du pays tout entier, « et trouver un moyen de maintenir une ancienne alliance comprenant de nombreux dirigeants et électeurs juifs qui soutenaient activement Israël, et une jeune génération ainsi que de plus jeunes élus qui ne possèdent pas les mêmes liens ni la même mémoire ».

Dans le même sens, Alex Hoffman, également stratège « démocrate », affirme que « malheureusement, le socialisme démocrate et les démocrates anti-Israël auront un ancrage plus fort que jamais », ajoutant que « pour les groupes pro-Israël, il y a un réel besoin de repenser la stratégie, les personnes concernées et la manière de dépenser l’argent. Autrement, cela nuira aux démocrates à l’échelle nationale ».

Selon le New York Times, les sondages d’opinion indiquent que les électeurs « démocrates » sont désormais plus enclins à critiquer ‘Israël’ et son gouvernement qu’à les soutenir, marquant un changement majeur dans les positions politiques au sein des États-Unis.

Si de nombreux responsables « démocrates » soutiennent encore Tel-Aviv, la composition du parti au sein du prochain Congrès pourrait être « la plus sceptique quant à la nature de la relation américano-israélienne depuis la création d’Israël en 1948 (usurpation de la Palestine)».

D’autres États

Signe de la dimension « globale » de ce virage, la membre de l’Assemblée législative de l’État de Californie, Jasmeet Baines – qui a reçu environ 500 000 dollars de l’organisation « Democratic Majority for Israel » (DMFI), selon un examen des dossiers de la Commission électorale fédérale réalisé par le journal The Sacramento Bee –, a perdu la compétition dans une circonscription clé de l’État, après avoir été dépassée par le candidat « progressiste » critique d’Israël, Randy Villegas. Villegas, soutenu par le sénateur « progressiste » juif Bernie Sanders, avait appelé à un cessez-le-feu à Gaza en 2024, qualifiant ‘Israël’ de « régime génocidaire ».

De même, plusieurs autres candidats « progressistes » ont remporté des primaires clés à travers le pays, y compris le représentant de l’État, Chris Rabb, à Philadelphie, après que le caucus, les militants locaux et d’autres « démocrates » de gauche ont trouvé en Rabb leur candidat idéal, lui qui soutient l’«assurance maladie pour tous» (Medicare for All) et la fin de l’aide à Israël.

Actuellement, les regards se tournent vers les prochaines élections primaires du « Parti démocrate » pour le Sénat dans les États du Michigan et du Minnesota, dans les semaines à venir, alors que les deux candidats « progressistes », Abdul El-Sayed et Peggy Flanagan, figurent parmi les favoris pour remporter chacune des deux courses.

Et après ?

Commentant ces résultats, un rapport publié par le journal britannique The Guardian indique que, quel que soit le parti qui parviendra à prendre le contrôle du Congrès en novembre, les électeurs de la ville de New York ont garanti l’arrivée d’un bloc affirmé de nouveaux « démocrates » à la Chambre des représentants à « Capitol Hill » l’année prochaine.

Le journal cite Usamah Andrabi, porte-parole de l’organisation « Justice Democrats », qui déclare : « Je pense que c’est la preuve de la progression de notre mouvement face à des groupes de pression comme l’AIPAC, qui ont tenté de dépenser des centaines de millions de dollars pour nous maintenir dans une situation où nous dépensons des centaines de milliards de l’argent de nos contribuables pour financer le génocide, les armes et les bombes à l’étranger. »

Andrabi ajoute : « Maintenant, nous voyons ce qui se passe lorsque vous donnez une chance aux électeurs et que vous leur présentez des candidats qui ne se contentent pas de refuser l’argent de l’AIPAC et de la dénoncer pour ce qu’elle est, mais qui se lèvent aussi pour s’opposer à la poursuite du financement du génocide, et pour la liberté de la Palestine. »

De son côté, Corbin Trent, ancien adjoint de la membre « démocrate » du Congrès Alexandria Ocasio-Cortez, compare, dans un entretien avec le même journal, l’intervention américaine dans la guerre de Gaza à la guerre d’Irak en 2003, d’autant plus qu’elle « a éveillé un nombre massif d’électeurs aux conséquences des actions de Washington à l’étranger ».

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar