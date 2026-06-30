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Correspondant d’Al-Manar : Un drone israélien largue une bombe sonore en direction d’une maison dans la localité de Hadatha, au sud-Liban
30-06-2026 10:30 AM
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