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    Correspondant d’Al-Manar : Un drone israélien largue une bombe sonore en direction d’une maison dans la localité de Hadatha, au sud-Liban

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