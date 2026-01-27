mardi, 27/01/2026   
   Beyrouth 21:22
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Conseiller financier du chef d’état-major de l’armée d’occupation : Plus de 320 millions de dollars, est le coût de l’opération qui a visé les Pagers (bipeurs) de membres du Hezbollah en septembre 2024 (média israélien)