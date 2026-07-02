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    Araghchi en réponse à Katz : « Les termes du protocole d’accord sont clairs, et si vous ignorez les ordres de Trump, nous vous donnerons une leçon que vous n’oublierez jamais. »

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      Syrie : agression israélienne à l’artillerie contre les campagnes du sud de Quneitra et de l’ouest de Deraa.

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      Araghchi en réponse à Katz : « Les termes du protocole d’accord sont clairs, et si vous ignorez les ordres de Trump, nous vous donnerons une leçon que vous n’oublierez jamais. »

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      Hamas : Le plan de déplacement des populations de Gaza constitue une menace directe pour la sécurité nationale arabe et égyptienne.

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